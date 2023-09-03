Antalyaspor: 1 - Kayserispor: 1 MAÇ SONUCU Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçta konuk Mondihome Kayserisşpor, Mame Thiam ile 34. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bitexen Antalyaspor, bu golle 44. dakikada Sander van de Streek ile yanıt verdi: 1-1

Mücadelenin ikinci yarısında ise iki ekip de yakaladığı pozisyonlardan skor üretemedi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Antalyaspor, puanını 3'e, Kayserispor ise 6'ya yükseltti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Saric, Holtmann (Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt), Streek (Dk. 67 Bytyqi), Larsson (Dk. 83 Milosevic), Buksa (Dk. 83 Assombalonga) Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma (Dk. 90+3 Talha Sarıarslan), Attamah, Arif Kocaman, Carole (Dk. 81 Muhammed Eren Arıkan), Karimi, Kemen (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 66 Mane), Gökhan Sazdağı, Thiam Goller: Dk. 34 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 44 Streek (Bitexen Antalyaspor) Sarı kartlar: Dk. 19 Kemen, Dk. 51 Carole, Dk. 88 Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Dk. 31 Güray Vural, Dk. 89 Assombalonga (Bitexen Antalyaspor)