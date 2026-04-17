Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Diogo Gonçalves ve Melih İbrahimoğlu'nun golleriyle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Konyaspor, puanını 37'ye çıkardı. Antalyaspor ise haftayı 28 puanla tamamladı.
Giriş: 17 Nisan 2026 - 22:03 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Konyaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 57'de Diogo Gonçalves ve 90+6. dakikada Melih İbrahimoğlu attı.
Bu sonuçla beraber üst üste ikinci galibiyetini alan Konyaspor, puanını 37'ye yükseltti. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.
