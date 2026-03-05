Canlı
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Antalyaspor: 0 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Antalyaspor: 0 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son maçında Samsunspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 59'da Cherif Ndiaye ile 89. dakikada Marius Mouandilmadji'nin kaydettiği gollerle galibiyete uzanan ve grubu 12 puanla lider bitiren Samsunspor, adını çeyrek finale yazdırdı. Antalyaspor ise grupta oynadığı 4. maçında da yenilerek grubu puansız ve sonuncu sırada tamamladı.

        Samsunspor, lider olarak çeyrek finalde!

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son maçında Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

        Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Samsunspor oldu.

        Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 59'da Cherif Ndiaye ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

        Samsunspor'un ilk golünü atarak galibiyette rol oynayan Senegalli forvet, 49. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonuçla birlikte grubu 12 puanla zirvede tamamlayan Samsunspor, adını çeyrek finale yazdırdı. Grubu puansız ve sonuncu sırada bitiren Antalyaspor, organizasyondan elendi.

