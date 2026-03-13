Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. 2. yarıda Muhamed Bayo (2), Kacper Kozkowski ve Drissa Camara'nın attığı gollerle kazanarak ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Gaziantep FK, puanını 33'e yükseltti. Antalyaspor ise haftayı 24 puanla tamamladı.
Giriş: 13.03.2026 - 21:59 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK, karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Gaziantep FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikalarda Mohamed Bayo, 65'te Kacper Kozkowski ile 82'de Drissa Camara attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+4. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
