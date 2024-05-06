Antalyaspor: 1 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında düşme hattındaki Pendikspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Mame Thiam ve Halil Akbunar'ın golleriyle kritik üç puanın sahibi olan Pendikspor, puanını 33'e yükseltti, Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.

Habertürk Giriş: 06.05.2024 - 22:00 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:09 facebook

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