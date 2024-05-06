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        Antalyaspor: 1 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında düşme hattındaki Pendikspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Mame Thiam ve Halil Akbunar'ın golleriyle kritik üç puanın sahibi olan Pendikspor, puanını 33'e yükseltti, Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 22:00 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:09
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        Pendikspor'dan kritik galibiyet!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı Pendikspor 2-1'lik skorla kazandı.

        Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri ise 15'te Mame Thiam ve 45+6. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Antalyaspor'un golünü ise 13. dakikada penaltıdan Adam Buksa kaydetti.

        ANTALYA 10 KİŞİ KALDI

        Antalyaspor'da top koşturan Sander Van de Streek, 74. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        19. sırada yer alan İstanbul temsilcisi puanını 33'e yükselterek kümede kalma umutlarını son 3 haftaya taşıdı. Ligin rahat takımlarından Akdeniz temsilcisi ise 45 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Pendikspor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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