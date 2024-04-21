Antalyaspor: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, evinde Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2. yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Adam Buksa ve Zymer Bytyqi'den geldi. Hatayspor'un tek golünü ise Dele-Bashiru attı. Ev sahibi ekip puanını 45'e yükseltirken, Hatayspor 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67'de Adam Buksa ve 90+2. dakikada Zymer Bytyqi attı. Hatayspor'un golünü ise 26. dakikada Dele-Bashiru attı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 45'e yükseltti. Hatayspor ise 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada sol kanattan gelişen Murat Cem Akpınar’ın ortasında ceza sahası içinde Del Valle, topu filelere gönderdi. 2-0
51. dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Dembele’nin vuruşunda kaleci Cihan meşin yuvarlağı kontrol etti.
66. dakikada ceza sahası dışından Melih İnan'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2-1
Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Ferhat Çağlar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Kasongo dk. 60), Bura Süleyman (Dimitrov dk. 71), Donkor, Murat Cem Akpınar (Samed Onur dk. 86), Hasan Kılıç, Roshi (Koray Kılınç dk. 86), Del Valle (Sinan Kurt dk. 59), Oğuz Yıldırım
Yedekler: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Berat Badak, Bülent Cevahir, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Erkan Eyibil dk. 82), Bardhi, Görkem Bitin (Melih İnan dk. 64), Camara (Ariyibi dk. 46), Selim Ilgaz (Dembele dk. 46), Mikail Okyar (Şahverdi Çetin dk. 76), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kubalas, Arda Hilmi Şengül, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Goller: Del Valle (dk. 18 ve 45) (Sakaryaspor), Melih İnan (dk. 66) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Burak Süleyman (Sakaryaspor), Şahverdi Çetin (Keçiörengücü)