Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.
2. dakikada Gustavo Blanco ile Antalyaspor öne geçti. 44'te Adebayor'un penaltıdan attığı golle skora eşitlik geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
50. dakikada penaltıdan bu kez Antalyaspor golü buldu, Serdar Özkan topu ağlara gönderen isim oldu. 74'te Poulain, skoru tekrar dengeye getirdi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Antalyaspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydınus, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol (Dk. 89 Hakan Özmert),Serdar Özkan (Dk. 82 Fredy),Mukairu (Dk. 78 Gelson Dala),Chahechouhe, Leschuk
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Rienstra, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Djedje (Dk. 53 Adryan),Mensah, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 84 Aksel Aktaş),Ntep (Dk. 30 Ziya Alkurt),Adebayor
Goller: Dk. 2 Leschuk, Dk. 50 Serdar Özkan (Penaltıdan) (Antalyaspor),Dk. 44 Adebayor (Penaltıdan),Dk. 74 Poulain (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ufuk Akyol, Dk. 43 Nazım Sangare, Dk. 60 Serdar Özkan (Antalyaspor),Dk. 47 Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor)
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