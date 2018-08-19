Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.



SPOR TOTO SÜPER LİG'DE HEYECAN SÜRÜYOR... ANTALYASPOR - ATİKER KONYASPOR KARŞILAŞMASININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Antalyaspor: 3 - Atiker Konyaspor: 3

Antalyaspor maça hızlı başladı... Antalyaspor'un sağ kanattan Hakan Özmert ile kullandığı köşe vuruşunda altı pas dışında Diego Angelo kafayı vurdu. Serkan bu şutu çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve ev sahibi 1-0 öne geçti.

39. dakikada Yatabare'nin ceza alanı yayı dışından savunma arasına gönderdiği ara pasında Ömer Ali Şahiner kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topu soluna çekip kaleye gönderren deneyimli oyuncu, skora denge getirdi: 1-1.

Geriden gelen Atiker Konyaspor frene basmadı. 45. dakikada Konyaspor'un hızlı atağında sağdan ceza alanına giren Jahovic'in sert şutu direkte patladı. Seken topu önünde bulan Fofana'nın uzak köşeye yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu: 1-2.

İlk yarı 2-1 tamamlanırken, 53. dakikada Konyaspor hızlı atağında sağdan Jahovic'in altı pas içine gönderdiği pasta oluşan karambolde Ömer Ali, topa dokundu ve Konyaspor 3-1 öne geçti.



Ancak Antalyaspor pes etmedi. 67. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin etkili ortasına altı pas dışında iyi yükselen Maicon, iyi bir kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-3.

Maçta son sözü, ilk golü de atan Diego Angelo söyledi. Hakan Özmert'in kullandığı duran topta ceza alanı içine gelen etkili ortaya bir kez daha iyi yükselip kafa vuruşunu yapan Diego Angelo, skoru belirledi: 3-3.

Marko Jevtovic uzatma anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Konyaspor maçı 10 kişi tamamladı.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU





STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç



ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Chico, Doğukan, Maıcon, Danilo(Dk.56 Drole), Hakan, Vaınqueur (Dk.56 Yekta Kurtuluş, Doukara



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ferhat Öztorun, Ali, Uğur, Sukubic, Fofana (Dk.82 Hurtado), Jonsson, Volkan(Dk.64 Jevtoviç, Ömer Ali, Yatabare, Jahovic (Dk.73 Miloseviç)



GOLLER: Dk.8-75 Diego, Dk.67 Maicon (Antalyaspor), Dk.39-53 Ömer Ali, Dk.45 Fofana (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk: 90+2. Jevtoviç

SARI KARTLAR: Hakan (Antalyaspor), Ferhat Öztorun, Volkan, Ali Turan (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Maicon'un pasında Doukara'nın ceza alanı içinden sert şutu kaleci Serkan'da kaldı.



7'nci dakikada Danilo'nun sağdan ceza alanına ortasında topla buluşan Vaingueur'un plasesinde topu kaleci Serkan son anda kornere çeldi.



8'inci dakikada sağ kanattan Hakan'ın kullandığı köşe vurunda topa ceza alanı çizgisi üzerinde kafa ile yükselen Diego meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gönderdi: 1-0.



23'üncü dakikada hakem Alper Ulusoy, 27 derece sıcaklıkta, yüzde 78'i bulan nem dolayısıyla 1 dakikalık su molası verdi.



39'uncu dakikada Yatabare'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Ali, kaleci Boffin'i geçti ve sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Kale çizgisi üzerindeki Diego'nun çabaları da meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına engel olamadı: 1-1.



45'nci dakikada Jahoviç'in ceza alanı içinden sert şutu direkten döndü. Dönen topu sol çaprazda kontrol eden Fofana'nın vuruşu ağlara gitti: 1-2.



İlk yarı Atiker Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle kapandı.



52'nci dakikada sol çaprazdan Doukara'nın sert şutunu Serkan çeldi. Kaleye giden topu Ferhat son anda kornere çeldi.



53'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yatabare'nin ortasında altı pas üzerinde Jahoviç'in ıskaladığı topu Antalyaspor savunması uzaklaştırmak istedi. Araya giren Ömer Ali topu ağlara gönderdi: 1-3.



57'nci dakikada Diego'nun kullandığı serbest vuruşta top kale önüne düştü. Ömer Ali'nin ayak koyması ile kaleye giden topu Serkan son anda kornere çeldi.



67'nci dakikada Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında Maicon kale önünde topu kafayla ağlara bıraktı: 2-3.



75'inci dakikada Antalyaspor Hakan Özmert ile sağ kanattan köşe atışı kullandı. Kale önüne düşen topu Diego kafayla ağlara gönderdi: 3-3.



82'nci dakikada Sangare'nin uzun pasında topla buluşan Drole topu rakip ceza alanına kadar sürdü. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topu kalecinin üzerine nişanlayınca meşin yuvarlar kornere gitti.



90+2'de Konyaspor'dan Jevtoviç, topla kaleye giden Drole'ye yere indirince hakem bu oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



Karşılaşma 3-3 sona erdi.

TL SİMGESİYLE ÇIKTILAR

Karşılaşma öncesinde geçen hafta hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu için saygı duruşunda bulunuldu. Konuk takım Konyasporlu futbolcular sahaya, formalarının sol kolunda Türk Lirası simgesiyle çıktı.





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