STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 10 puanda bulunuyor.
Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.
5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.
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