Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrıldı!
Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrılırken yeni teknik direktör konusunda ilk adaylardan birisi Murat Şahin oldu.
Giriş: 13.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:39
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0'lık skorla kaybeden Antalyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı.
MURAT ŞAHİN GÜNDEMDE
Alex de Souza'nın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör konusunda ilk adaylardan birisi Murat Şahin oldu.
Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
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