Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrıldı! Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrılırken yeni teknik direktör konusunda ilk adaylardan birisi Murat Şahin oldu.

Habertürk Giriş: 13.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:39 facebook

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