Antalyaspor'da Sami Uğurlu dönemi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük için Sami Uğur ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör belirsizliği sona erdi.
Akdeniz temsilcisi 47 yaşındaki teknik direktör Sami Uğurlu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, teknik direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.