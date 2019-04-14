Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta mağlup olmayan Kasımpaşa, yaşadığı 2'şer galibiyet ve beraberlikle 8 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, Antalyaspor karşısında da sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Chico, Cissokho, Celustka, Nazım, Mevlüt, Hakan, Amilton

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Josue, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Karim Hafez, Trezeguet, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

Yaptığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 12'sini yitiren Kasımpaşa, 37 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 35 puanla 10. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa'da Antalyaspor mücadelesi öncesinde Tobias Heintz, Olivier Veigneau ve Uğurcan Yazğılı'nın sakatlıkları bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmadan Antalyaspor 2-1 galip ayrılmıştı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU