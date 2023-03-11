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Antalyaspor - Kayserispor: 4-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de tehlikeli bölgede yer alan Antalyaspor, 25. haftada ağırladığı Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. İki maç sonra kazanan Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Haji Wright (2), Fredy ve Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Antalyaspor - Kayserispor: 4-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Antalyaspor, 4-0'lık skorla üç puanın sahibi oldu.

Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 33 ve 68'de Haji Wright, 52'de Fredy ve 90+7'de Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Ligde 2 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor, bu sonuçla puanını 28'e çıkarıp düşme hattından uzaklaştı.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Fredy'nin ara pasına hareketlenen Haji Wright'ın yerden vuruşunda, topu kaleci Bilal Bayazıt ayaklarıyla kornere çeldi.

10. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

23. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek topa yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın vuruşunda top, direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına yakın bölgede Haji Wright, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

52. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Haji Wright'ın pasıyla kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0

67. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

68. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasına yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0

73. dakikada Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Uzodimma'nın yerden sert vuruşunda, kaleci Leite topu güçlükle kornere çeldi.

90+7. dakikada Larsson'un ortasına yükselen Emrecan Uzunhan'ın kafa pasıyla kale önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Emin Tuğral, Erdem Bayık

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Güray Vural (Dk. 88 Cemali Sertel), Ufuk Akyol, Fredy (Dk. 76 Erdal Rakip), Fernando (Dk. 88 Nakajima), Ndao (Dk. 71 Ghacha), Larsson, Haji Wright (Dk. 71 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Ackah), Kolovetsios, Arif Kocaman, Uzodimma, Campanharo, Cardoso (Dk. 46 Gavranovic), Kemen (Dk. 75 Mensah), Ali Karimi (Dk.16 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 65 Emrah Başsan), Thiam

Goller: Dk. 33 ve 68 Haji Wright, Dk. 52 Fredy, Dk. 90+7 Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 41 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

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