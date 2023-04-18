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Antalyaspor, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak

Antalyaspor, İstanbulspor'u yenerek deplasmanda galibiyet hasretine son vermek istiyor

Antalyaspor, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak
DHA

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 30'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamladı. Kırmızı beyazlılar, akşam saatlerinde tarifeli uçakla mücadelenin oynanacağı İstanbul'a hareket edecek. Kırmızı beyazlı ekip, sarı siyahlı rakibini yenerek, 9 hafta sonra deplasmanda galibiyeti hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken, 2 oyuncu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

29'UNCU RANDEVU

Antalyaspor ile rakibi İstanbulspor, toplamda 29'uncu kez rakip olacak. Antalyaspor, bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İstanbul'da oynanan müsabakalarda ev sahibi İstanbulspor'un ezici üstünlüğü bulunurken, 13 maçta Antalyaspor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazanmıştı.

DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

Antalyaspor, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 2 kez galip gelebildi. Kırmızı beyazlılar, rakibi İstanbulspor'u mağlup ederek 9 hafta aradan sonra dış sahada galip gelmenin planını yapıyor. Antalyaspor, bu sezon 13 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

2 SAKAT, 2 SINIRDA

Antalyaspor'da zorlu İstanbulspor maçı öncesi Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ve Admir Mehmedi sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Antalyaspor'da Ghacha ve Güray Vural sarı kart sınırında yer alırken, İstanbulspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

YİĞİT ARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

İstanbulspor ile Antalyaspor arasında çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak mücadelede Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Özgür Ertem yapacak.

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