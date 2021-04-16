Beşiktaş ile Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli kulübün tecrübeli stoperi Ante Kulusic kariyerinin en talihsiz maçlarından birini yaşadı ve iki kez kendi kalesine gol attı.

45+4. dakikada siyah-beyazlıların kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun top, Kulusic'e çarparak ağlarla buluştu. Hırvat stoper 52. dakikada Rosier'in sağdan sert ortaladığı topa da ters bir vuruş yaparak bir kez daha kendi ağlarını havalandırdı. Kulusic, Kasım 2017'de Trabzonspor formasıyla Osmanlıspor maçında kendi kalesine 2 gol atan Joao Pereira'nın ardından bu şanssızlığı yaşayan ilk oyuncu oldu.