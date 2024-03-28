Ante Rebic'e talip bekleniyor! Bu sezon Beşiktaş'ta en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Ante Rebic ile yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, güzünü gelecek tekliflere çevirdi

Habertürk Giriş: 28.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:00 facebook

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