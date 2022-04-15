Antep fıstığının faydaları 0:00 / 0:00

Vitamin açısından besleyici bir besin olan Antep fıstığı özelliği B ve A vitaminleri, potasyum, lif, protein, fosfor ve yağ bakımında da zengindir. Sakız ağacı ailesinden gelen Antep fıstığının saymakla bitmeyen faydaları bu içeriğimizde sıralanmaktadır. Antep Fıstığı Neye İyi Gelir, Faydaları Neler? Gibi soruların yanıtları aşağıda sıralanmaktadır…

Antep Fıstığı Faydaları

Antep fıstığı faydaları saymakla bitmez. Yalnızca çerez olarak tüketilmeyen Antep fıstığı aynı zamanda çeşitli yemeklere, baklava ve çok sayıda sevilen tatlıya da lezzet vermektedir. Pek çok beslenme uzmanı Antep fıstığının sağlık açısından da en faydalı kuruyemişlerden biri olduğunu belirtmiştir. Antep fıstığı ile ilgili çok sayıda araştırmalar yapan İngiliz uzmanlar Antep fıstığının kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğunu ve özellikle de ani enerji ve şeker düşüklüğünün önlenmesine iyi gelir. Ayrıca iç organlar ve özellikle kalbe Antep fıstığının sayısız faydası vardır.

Antep Fıstığı Zararları

Genel olarak zararı bulunmayan Antep fıstığı önerilen tüketim miktarı aşıldığında fazla kilolara neden olmaktadır. Antep fıstığındaki yağ oranının yüksekliği karaciğerin yağlanmasına neden olarak ciltte sivilcelerin oluşumunu tetikler. Fazla tüketilen Antep fıstığı kötü kolesterol seviyesinde artışa da neden olabilmektedir.

Antep Fıstığı Hamilelikte Faydalı Mı?

Antep fıstığı hamilelikte faydalı mı diye merak edilmektir. Antep fıstığında karoten, E vitamini ve pek çok fenolik bileşik gibi çeşitli antioksidanlar olduğu için Antep fıstığının hamilelik esnasında bağışıklığın güçlenmesini sağladığı söylenebilir. Bağışıklığı yükselen gebe hem kendini hem de bebeğini enfeksiyonlardan koruyabilir. Ayrıca Antep fıstığı yoğun bir bakır deposuna sahip olduğunda gebelikte kırmızı kan hücrelerinin sentezini sağlayan bir kuruyemiştir.

Antep Fıstığı Neye İyi Gelir?

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen Antep fıstığının iyi geldiği temel noktalar aşağıda sizin için sıralanmıştır;

Akciğerlerdeki iltihabı temizler, göğsü yumuşattığından ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.

Antep fıstığındaki zengin B6 vitamini pek çok enfeksiyon ve kanser çeşidini engeller.

Zengin antioksidan içeriği sayesinde yaşlılıkla beraber ortaya çıkma riski olan hastalıkların önüne geçilmesini sağlar.

Antep fıstığının içerdiği lif oranı yüksek olduğu için kanda bulunan şeker oranının dengelenmesini sağlar.

Antep fıstığını dengeli bir şekilde tüketen kişiler insülin direncini düşürebilirler. Ayrıca basıncında düşmesini sağlayarak yüksek tansiyon, inme ve felç risklerinin azalmasını sağlar.

Antep fıstığının kabuğunda zengin lifler bulunduğu için midedeki asit oranının dengeleyerek mide zarını korur.

Sindirimi rahatlatan Antep fıstığı bağırsak florasını korur. Şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelir.

İçeriğinde B, C ve E vitamini bulunduran Antep fıstığı mesane ve böbreklerdeki kumunda dökülmesini kolaylaştırır.

Zeaksantin ve lutein gibi oksidanları içeriğinde bulunduran Antep fıstığı hücre hasarının önüne geçerek yaşla beraber ortaya çıkan görme bozukluklarını engeller.

Antep Fıstığı Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Faydaları saymakla bitmeyen Antep fıstığı Profesör İbrahim Saraçoğlu’nun da önerileri arasındadır. Saraçoğlu en fazla Antep Fıstığı bulunan iller arasında yer alan Gaziantep ve Adana’da et ve kebap tüketimi fazla olmasına rağmen kalp krizi geçirenlerin sayısının diğer ete ve kebap tüketen illerden az olmasının en büyük nedeninin Antep fıstığını olduğundan önemle bahsetmiştir.

Ayrıca İbrahim Saraçoğlu Antep fıstığının trombosit eksikliğinin önlenmesine sağladığı faydayı da pek çok röportajında dile getirmiştir. Sabah ve öğleden sonra tüketilen 10 ile 15 adet arasında Antep fıstığı sayesinde kişilerin rahatlıkla trombositlerini yükseltecekleri yine Saraçoğlu tarafından belirtilmiştir.

Antep Fıstığı Kalp İçin Sağlıklı Mı?

Kanda bulunan kolesterol seviyesini düşüren Antep fıstığının kroner kalp hastalıklarının riskini azaltıcı bir etkisinin olduğu bilinmektedir. LDL kandaki kötü kolesterol olarak bilinir ve kalp krizine neden olur. Antep fıstığı da kötü kolesterolü düşürdüğü için kalp sağlığını korur ve kalp için sağlıklıdır.