Dut kurusunun şaşırtan faydaları 0:00 / 0:00

K, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum ve demir gibi vücut için gerekli mineralleri içinde barındıran kuru dutu her gün 1 avuç yiyerek günlük enerjinizi karşılamanız mümkündür.

Kuru Dut Faydaları

Ayrıca dut kurusunda çok fazla antioksidan bulunur. Bu sayede kuru dut tüketen kişiler vücutlarındaki serbest radikalleri idrarla kolayca atarlar. C vitamini deposu olan kuru dut bağışıklığı destekleyip hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Düzenli tüketildiğinde grip, nezle ve soğuk algınlığını dizginler. Karaciğer ve böbrekler kuru dut sayesinde temizlenerek sağlıklı çalışırlar.

Kuru Dut Zararları

Sayısız faydası olan kuru dut gereğinden fazla tüketildiğinde bazı sorunlara yol açabilir. Örneğin duyun kan şekerini düşürme özelliği olduğu için fazla tüketildiğinde hipoglisemi oluşabilir. Bu da kişide baş dönmesi, baş ağrısı, aşırı terleme ve bulanık görme gibi yan etkilerin oluşumuna neden olabilir.

Dut Kurusu Yararları

Kuru dutun yaşamsal yararları arasında kansızlığın ortadan kalkmasına destek vermesi bulunur. Dut kurusu tüketen kişilerde kan dolaşımı hızlanmakta ve kan yapıcı hücreler hareket geçmektedir. Dut kurusu yeteri kadar örneğin 1 avuç dut kurusu tüketildiğinde kolesterolün dengelenmesini sağlayabilir. Kişinin kolesterolü düştüğünde otomatikman kalbi de korunmuş olur. Dolayısıyla kuru dut kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca kan dolaşımının hızlanmasını sağlarken damarlarda plak oluşumunun da önüne geçer. Günde 1 avuç dut kurusu tüketenler kalp sağlığını koruyabilir. Aynı zamanda felçten korunurlar.

Kuru Dutun Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kuru dutun faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından devamlı ele alınmaktadır. Özellikle Saraçoğlu kuru dutun iltihap giderici özelliği vurgulamaktadır. Ayrıca kalp ve damar sistemini koruduğu için düzenli olarak tüketilmesinin faydalı olduğunu da belirtir.

Kuru Dut Egzamaya İyi Gelir Mi?

Kuru dut egzamaya iyi gelir mi diye merak edenler buraya. Kuru dut egzama için birebirdir. Egzamanın önlenmesi için kuru dut iltihap giderici özelliğinden dolayı çok fazla tercih edilmektedir.

Kuru Dut Tüketmek Ne İşe Yarar?

Yaz aylarında oluşan taze dutun kurutulmasıyla elde edilen kuru dut, vücuttaki bütün organlara fayda sağlayan önemli bir besindir.

Kuru Dut Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Kuru dutun muhteviyatı zengin olduğundan ve şeker oranı da yüksek olduğu için kilo kontrolünün de sağlanması için günde 1 avuç tüketilmesi tavsiye edilir.

Dut Kurusu Cinsel Gücü Artırır Mı?

Dut kurusu cinsel güç ve performansı arttırmaktadır. İlk olarak dut kurusu genel olarak kişinin enerjisini yükseltir ve halsizliğini giderir. Böylece kişi kendisini daha iyi hissettiğinden doğal olarak cinsel gücü de artmaktadır. Cinsel gücünün artmasını isteyen kişiler doğal olarak günde 1 avuç dut kurusu tüketebilir. Hatta yalnızca erkekler değil kadınlar için de dut kurusu cinsel gücü arttırır. Düzenli dut kurusu tüketen kişilerin isteksizlikleri ortadan kalkmaktadır. Enerjinin yükselmesini sağlayan dut kurusu sayesinde cinsel performansta da artış olmaktadır. Ayrıca yaşlılığa bağlı olan cinsel sorunlar için de dut kurusu tercih edilebilir. Düzenli tüketildiğinde yaşlılık döneminde de cinsel gücün artmasına yardımcı olan dut kurusu hem doğal hem de faydalıdır. Dut kurusu doğal yoldan cinsel gücü artıran önemli besinlerden biridir.