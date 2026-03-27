Antep lezzeti mutfağınıza geliyor! Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz katmer tarifi!
Gaziantep mutfağının en özel tatlılarından biri olan katmer, incecik hamuru ve bol fıstıklı iç harcıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle siz de kahvaltı sofralarınızı şölene çevirebilirsiniz. İşte detaylar…
MALZEMELER
Evde katmer yapmak için gerekli malzemeler oldukça basit olsa da lezzetin sırrı doğru teknikten geçiyor. İşte ihtiyacınız olanlar:
2 su bardağı un
1 çay bardağı ılık su
1 tutam tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
İç harcı için:
1 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
3 yemek kaşığı toz şeker
100 gram kaymak (isteğe bağlı ama önerilir)
2 yemek kaşığı tereyağı
HAMURUN HAZIRLANIŞI
Katmerin temelini oluşturan hamur, ne kadar iyi yoğrulursa o kadar lezzetli sonuç verir. Unu geniş bir kaba alın, ortasını açarak tuz ve suyu ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ardından hamuru 10-15 dakika dinlenmeye bırakın. Bu aşama, hamurun daha kolay açılmasını sağlar.
İNCECİK AÇMA TEKNİĞİ
Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve her bir bezeyi oklava yardımıyla mümkün olduğunca ince açın. Katmerin en önemli özelliği, neredeyse şeffaf incelikte olmasıdır. Açtığınız hamurun üzerine hafifçe sıvı yağ sürerek kat kat bir yapı elde etmeye hazırlayın.
İÇ HARÇ VE KATMER ŞEKLİ
Açılan hamurun üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Ardından toz şeker ve bolca Antep fıstığını eşit şekilde serpin. İsteğe bağlı olarak kaymak da ekleyebilirsiniz. Hamuru kenarlardan içe doğru katlayarak kare veya dikdörtgen form verin. Bu katlama işlemi katmerin çıtır dokusunu oluşturur.
PİŞİRME AŞAMASI
Hazırlanan katmeri önceden ısıtılmış tavada veya sacda, orta ateşte pişirin. Her iki tarafı da kızarana kadar çevirmeyi unutmayın. Tereyağı sayesinde dışı çıtır, içi yumuşak bir doku elde edeceksiniz.
SERVİS ÖNERİSİ
Katmeri sıcak servis etmek en doğru tercih olacaktır. Üzerine ekstra Antep fıstığı serperek ve dilimleyerek sunabilirsiniz. Özellikle kahvaltılarda veya özel günlerde farklı bir lezzet arayanlar için ideal bir alternatiftir.