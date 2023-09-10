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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Antony, Manchester United'da da kadro dışı kaldı! Brezilya'dan sonra... Galatasaray'ın rakibinde sular durulmuyor - Futbol Haberleri

        Antony, Manchester United'da da kadro dışı kaldı!

        Manchester United, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen Antony'nin bir sonraki duyuruya kadar takıma dönmeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:31
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        Antony kadro dışı kaldı!
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        İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı futbolcu Antony'nin "bir sonraki duyuruya kadar" takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.

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        23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarını kabul eden Manchester ekibi, internet sitesinde bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, "Uluslararası maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü antrenmanlara dönmesi gerekiyor. Ancak iddiaları ele almak için dönüşünün bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesi konusunda Antony ile anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

        BREZİLYA DA KADRODAN ÇIKARMIŞTI

        Brezilya Futbol Federasyonu da geçen günlerde Antony'yi milli takım kadrosundan çıkarmıştı.

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        Federasyondan yapılan açıklamada, ortaya çıkan iddianın kamuoyunda ses getirmesi ve araştırılma gerekliliği nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtilmişti.

        İddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Antony, "Hakkımda çıkan tüm suçlamaların, gerçeği yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ortaya çıkan kanıtlar, suçsuz olduğumu gösterecek." ifadelerini kullanmıştı.

        Brezilya basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulundu. Manchester ve Sao Paulo emniyetleri de olay hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.

        Brezilya Milli Takımı'nda 15 maçta 2 gole imza atan Antony, geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 47 karşılaşmada 10 gol ve 5 asistle oynamıştı.

        MASON GREENWOOD DA TUTUKLANMIŞ VE KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklanan Mason Greenwood da kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.

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        Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Mason Greenwood, geçen pazar günü tutuklanmıştı.

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etmişti.

        Greenwood daha sonra LaLiga ekiplerinden Getafe'ye kiralanmıştı.

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