AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2026 AÖF sınavları hangi günlerde yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınav tarihleri açıklandı. Nisan ayında yapılacak sınavlar öncesinde öğrenciler sınav giriş belgelerini merak ediyordu. AÖF, ara sınav giriş yerlerini erişime açtı. Böylece öğrenciler sınav takvimine göre hazırlıklarını netleştirmeye başladı. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2026 AÖF sınavları hangi günlerde yapılacak?
Giriş: 26.03.2026 - 12:57
1
2
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF Bahar Dönemi ara sınavı 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak.
AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 9-10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.
3
AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA
AÖF Bahar Dönemi ara sınavları için sınav yerleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş yerleri AÖF öğrenci sistemine giriş yapılarak öğrenilecek.