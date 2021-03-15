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AÖF Bahar dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınav takvimi

AÖF Bahar dönemi sınavları geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönem, yarı yılı ara sınavlara girecek. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi

AÖF Bahar dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınav takvimi

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınav takvimi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sayfasında yayınladı. Kayıt yenileme yapan öğrenciler bahar dönemi sınavlarına katılabilecek. Sınavlar Nisan ayında, dönem sonu sınavları ise Mayıs'ta gerçekleşecek.

AÖF VİZE VE FİNAL SINAV TARİHLERİ NEDİR?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları yani final sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Koronavirüs sebebiyle güz dönemi sınavları online olan AÖF'ün bahar dönemi de sınavları online yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Koroanvirüs vaka sayıları göz önünde bulundurularak karar verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

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