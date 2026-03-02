AÖF Bahar dönemi vize sınav tarihleri 2026: AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri belli oldu. Bahar dönemi vize sınavına girecek olanlar AÖF sınav takvimini araştırıyor. Peki AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi vize ve final tarihleri belli oldu. İşte, AÖF sınav takvimi
2026 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 04-05 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Vize Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Final Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026
