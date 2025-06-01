AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 AÖF Sınav Sonuçları Sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. 2025 Bahar Dönemi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi’nden AÖF final sınavı sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler sonuçlara "aosogrenci.anadolu.edu.tr​" ekranı üzerinden ulaşabilecekler.