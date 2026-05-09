AÖF FİNAL SONUÇ TAKVİMİ 2026: AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? Yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği final sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi kapsamında gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? Yaz okulu sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının, genellikle sınav sürecinin tamamlanmasını takip eden yaklaşık iki hafta içerisinde ilan edildiği biliniyor.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Değerlendirme işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından çevrim içi öğrenci sistemi üzerinden erişime açılıyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak ders bazlı not bilgilerine ve genel başarı durumlarına kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca sonuçlar, mobil uygulama aracılığıyla da hızlı ve pratik bir şekilde görüntülenebiliyor.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
2026 yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Akademik takvime uygun şekilde tek oturum olarak gerçekleştirilecek olan sınav, yaz okuluna katılan öğrenciler için dönem sonu değerlendirmesinin son aşamasını oluşturacak.