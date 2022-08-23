Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri son günlerin en çok araştırılan konuları arasındaydı. 22 Ağustos-17 Ekim tarihleri arasında alınacak olan başvuruların başlamasıyla AÖF kayıtlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF kayıt ücreti ne kadar? İkinci üniversite AÖF kayıt nasıl yapılır? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt ekranı...