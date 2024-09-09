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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme tarihi: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihi ve kayıt yenileme ne zaman?

        AÖF kayıt yenileme tarihi: AÖF sınav tarihi ve kayıt yenileme ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak. Peki AÖF sınav tarihi ve kayıt yenileme ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:40
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2024-2025 yılı akademik takvimi belli oldu. Adaylar kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinde işelemlerine yaparak yeni dönemde eğitime katılabilecek. Peki AÖF sınav tarihi ve kayıt yenileme ne zaman?

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        AÖF 2024 - 2025 GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme süreci bugün itibarıyla başladı.

        AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazartesi saat 10:00'da başlayacak, 18 Ekim Cuma günü sona erecek.

        Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

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        Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 16 Ekim 2023 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

        Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

        Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmeli.

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