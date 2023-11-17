Haberler Gündem AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş belgesi ve sınav yerleri ile aramalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde söz konusu sınavlarda ter dökecek binlerce öğrenci için hem son durumu hem de ilgili AÖF sınav tarihlerine dair tüm bilgileri derledik... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:29 facebook

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AÖF sınav tarihlerinin erişime açılmasının ardından sınav giriş belgesi ve sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı da gündem olmuş durumda. Söz konusu sınavlara katılım gösterecek adaylar için AÖF sınavlarına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor.



Bu doğrultuda beklenen tarih ise 18 Kasım olarak görünüyor.