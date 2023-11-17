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        Haberler Gündem AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

        AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş belgesi ve sınav yerleri ile aramalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde söz konusu sınavlarda ter dökecek binlerce öğrenci için hem son durumu hem de ilgili AÖF sınav tarihlerine dair tüm bilgileri derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:29
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        AÖF sınav tarihlerinin erişime açılmasının ardından sınav giriş belgesi ve sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı da gündem olmuş durumda. Söz konusu sınavlara katılım gösterecek adaylar için AÖF sınavlarına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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        AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor.

        Bu doğrultuda beklenen tarih ise 18 Kasım olarak görünüyor.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz.

        Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

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        ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024

        I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

        II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

        III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

        I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

        II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

        III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

        Bütünleme Sınavı

        I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

        II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

        III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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