2019 AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Yaz okuluna kalan binlerce öğrenci bir üst döneme geçebilmek için sınavlara girecek. Açık Öğretim Fakültesi AÖF 2019 akademik takviminde yaz okulu sınavlarının 14-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirmişti

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2019 YAYINLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Açık Öğretim Fakültesi tarafından açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresi üzerinden sınav giriş yerlerinizi öğrenebileceksiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREMEZ?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.