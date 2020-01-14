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AÖF sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

aof.anadolu.edu.tr/anasayfa adresi üzerinden Sınav Giriş Belgesi sekmesini tıklayarak sınav giriş belgesini alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile ​giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı Mesleki Kimlik Kartları Askeri Kimlik Belgesi Baro Kartı

AÖF SINAVLARI 2019 - 2020 NE ZAMAN?