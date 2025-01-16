AÖF finalleri için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala öğrenciler çalışmalarına hız verirken, AÖF final tarihlerini gündemine aldı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, bu hafta mı?" İşte AÖF finallerine ilişkin tüm detaylar...