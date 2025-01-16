AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finalleri için bekleyiş başladı. Sınav öncesinde, okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin bulunduğu AÖF sınav giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Peki, "AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 AÖF final sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖF finalleri için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala öğrenciler çalışmalarına hız verirken, AÖF final tarihlerini gündemine aldı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, bu hafta mı?" İşte AÖF finallerine ilişkin tüm detaylar...
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav takvimi yayımlandı. AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak.
AÖF SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
AÖF Güz Dönemi Final Sınavı Giriş yerleri belgesi erişime sunuldu.