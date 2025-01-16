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        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF final sınavları ne zaman, bu hafta mı?

        AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finalleri için bekleyiş başladı. Sınav öncesinde, okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin bulunduğu AÖF sınav giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Peki, "AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 AÖF final sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 23:25 Güncelleme: 16.01.2025 - 23:25
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        AÖF finalleri için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala öğrenciler çalışmalarına hız verirken, AÖF final tarihlerini gündemine aldı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, bu hafta mı?" İşte AÖF finallerine ilişkin tüm detaylar...

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        AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav takvimi yayımlandı. AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak.

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        AÖF SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

        AÖF Güz Dönemi Final Sınavı Giriş yerleri belgesi erişime sunuldu.

        AÖF GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2025 AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

        Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

        Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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