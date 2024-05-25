Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınav gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 AÖF sınav görevli ücreti ne kadar, kaç lira?

        AÖF sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? 2024 AÖF sınav görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları bu hafta sonu uygulanıyor. Sınavlarda görevli olarak bulunan gözetmenler, bina sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen ve diğer görevlerde bulunacaklar ise gözetmen ücretlerine odaklandı. Peki AÖF sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? 2024 AÖF sınav görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF sınav gözetmen ücretleri gündemde yer alıyor. AÖF sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu hafta sonu sınavlarda gözetmen olarak görev alan vatandaşlar Açıköğretim (AÖF) sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

        2

        AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Anadolu Üniversitesi veya herhangi bir resmi kurumdan ücretlerin yatış tarihine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. AÖF sınav görevli ücretlerinin en geç Haziran ayında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

        AÖF SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

        Anadolu Üniversitesi sınavlarında İstanbul’da gözetmen olarak görev yapanlara 464,10 TL ödeme yapılacak.

        Diğer illerde gözetmen olarak sınavlara katılanlara ise 425, 43 TL ödenecek. İstanbul ve diğer iller için ücretler farklılık gösterebiliyor. AÖF sınav görevli ücretleri şu şekilde;

        3

        Türkiye Geneli (İstanbul dışında)

        Bina Sınav Sorumlusu: 707,70 TL

        Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 575,58 TL

        Salon Başkanı: 500,50 TL

        Gözetmen: 425,43 TL

        4

        İSTANBUL

        Bina Sınav Sorumlusu: 764,40 TL

        Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 627,90 TL

        Salon Başkanı: 546 TL

        Gözetmen: 464,10 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi!
        Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi!
        Adana'da yol verme kavgası!
        Adana'da yol verme kavgası!
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"