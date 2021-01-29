AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi, final sınavları 25 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı. Şimdi binlerce AÖF öğrencisi sınav sonuçlarını merak ediyor. AÖF sınav sonuçları tarihini açıkladı mı? İşte AÖF sınav sonuçları ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesi kullandı.

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

AÖF final sınav sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor.