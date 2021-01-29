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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman?

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF sınav sonuçları, Açık Öğretim Fakültesi Otomasyon ekranından öğrenci şifresi ile sorgulanabiliyor. AÖF, koronavirüs salgını nedeniyle sınavlarını online düzenlenmişti. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte AÖF sınav sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman?

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AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesi kullandı.

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

AÖF final sınav sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor.

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