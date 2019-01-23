AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı için tüm gözler yetkililerde. Geçtiğimiz hafta 12-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınav sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçları sınavdan yaklaşık 10 gün içerisinde açıklanmaktadır. Bugün 23 Ocak 2019 ile 10 gün süreyi tamamlamış oluyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI! 2019

Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler için AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurumdan ise sınav sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sınav sonuçları yayınlandığı zaman, aşağıda bulunan linki tıklayarak öğrenci girişi yapmanız gerekiyor. TC kimlik numaranızı ve öğrenci şifrenizi bulunan kutucuklara girerek puanlarınızı görebileceksiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Bilindiği üzere AÖF sınavlarında ders geçme notu 30'a indirildi. Geçme notunun 30’a inmesi ile 30’un altında kalan her not FF alarak doğrudan kalacak, 30’un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacak.

AÖF FİNAL SINAVINI GEÇEMEYİNCE NE OLACAK?

AÖF ders sistemi iki farklı döneme ayrılıyor bir yıl içerisinde. İlk yıl birinci dönemde kalınan ders ancak ikinci yılın ilk döneminde alınabiliyor. Aynı şekilde ikinci dönem kalınan bir ders için bir sene sonraki ikinci dönemi beklemek gerekiyor. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Yani bundan sonrası için AÖF'te sınav takvimi senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A),iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)