AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde!

AÖF güz dönemi final sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek son oturumun ardından sınav soru ve cevaplarınının Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulması bekleniyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?