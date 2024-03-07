Üniversite öğrencileri için sınav maratonu başlamak üzere. AÖF 2024 eğitim takvimini yayınladı böylece bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı da netleşti. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...