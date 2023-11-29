AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
AÖF sınav yerleri giriş belgesi bekleniyor. 09-10 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak olan güz dönemi vize sınavları öncesi 'Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav yerleri açıklandı' duyurusu bekleniyor. Öğrencilerin gözleri "AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ile ilgili detaylar...
AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl yüz yüze yapılacak olan sınavlara artık sayılı günlerin kalmasıyla Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav yerleri araştırması sıklaştı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...
AÖF SINAV TAKVİMİ
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi