2019 AÖF sınav yerleri ve sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Sorusu merak konusu oldu. Binlerce öğrenci AÖF final sınavlarına girmek için Anadolu Üniversitesi tarafından sınav yerleri ve sınav giriş belgesini almak istiyor. AÖF final sınavlarını 12 Ocak-13 Ocak 2019 tarihleri arasında iki oturum şeklinde düzenlenecek.

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınav yerleri ve sınav giriş belgesi, sınavlardan 5 ila 10 gün önce Anadolu Üniversitesi öğrenci otomaasyon sayfasında yayınlanmaktadır. https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında öğrenci numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Alınan bilgilere göre AÖF final sınav tarihleri 12 Ocak 2019 ile 13 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖF SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYARI

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi,fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

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