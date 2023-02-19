ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.



Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir.



Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.