AÖF sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı 2023-2024 akademik takvim sonrasında AÖF bahar dönemi sınav tarihleri de açıklık kazanmış oldu. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama sayfası