AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak olacak? AÖF sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak olacak? AÖF sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

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AÖF güz dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler AÖF sınav tarihlerine çevrildi. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler AÖF sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte AÖF sınav giriş yerlerinin belli olacağı tarih...