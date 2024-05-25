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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgula 2024

        AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgula

        Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 25-26 Mayıs tarihinde gerçekleşiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, bahar final sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar için tarih araştırması yapılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:29
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        Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 tarihlerinde tamamlanacak AÖF sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları hakkında detaylar

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        AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF takvimine göre, sınavlar 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

        AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

        Derslerden başarılı olmak isteyen öğrencilerin başarı puanının en az 35 olması gerekmektedir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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        Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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