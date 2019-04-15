AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı sorusu Anadolu Üniversitesi Fakültesi (AÖF) öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 13-14 Nisan tarihleri arasında öğrenciler AÖF bahar dönemi vize sınavlarına girdiler. Sınavdan bir iki gün içerisinde ise sınav soru ve cevapları e-kampüs webinar üzerinden açıklandı. Peki, AÖF ders geçme notu kaç olmalı? İşte detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2019

13-14 Nisan AÖF sınavı soru ve cevaplarına ulaşmakmak için aşağıda bulunan butona tıklayarak öğrenebileceksiniz. Öte yandan AÖF mobil uygulamasını telefonunuza indirerek gelişmelerden haberdar olabileceksiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2019

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13-14 Nisan tarihleri arasındaki AÖF vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sınavlara baktığımızda sınav tarihinden yaklaşık 10 gün sonra sonuçlar açıklanıyor. AÖF tarafından sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

AÖF SINAV DEĞERLENDİRME NASIL OLUYOR?

Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan "Bağıl Değerlendirme Sistemi" kaldırılarak yerine "Öğrenci Değerlendirme Sistemi" getirilmiştir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı