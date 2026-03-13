AÖL 2. dönem sınav saati: 2026 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için geri sayım başladı. Sınav öncesinde 9 Mart günü sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin, sınav giriş belgesini yanında bulundurmaları gerekiyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav oturumları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar...
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı sınav, 3 oturum halinde gerçekleşecek. Öğrencilerin sınav öncesinde sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Bu kapsamda “AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınavlar saat kaçta başlayacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavı giriş belgeleri 9 Mart 2026 tarihinden itibaren erişime açıldı.
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx,
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adreslerine giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini sistem üzerinden alabiliyor.
AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınav oturumları:
1. Oturum: 14 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da
2. Oturum: 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te,
3. Oturum: 15 Mart Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.
AÖL SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER
Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.
Adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekiyor.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan =(Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecek.