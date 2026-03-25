        Haberler Bilgi Gündem AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınavları açıklanma tarihi

        Açık Öğretim Kurumları'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav süreci tamamlandı. 14-15 Mart tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavların ardından, soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Sınava katılan binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav soru cevaplarına nereden bakılır, sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 25.03.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Açık Öğretim Kurumları’nın 2. dönem yazılı sınav maratonu 14-15 Mart tarihlerinde sona erdi. Üç oturum şeklinde düzenlenen sınavlarda, adaylara her oturum için 100 dakika süre verildi. Sınavların tamamlanmasının ardından soru ve cevapları erişime açıldı. Bu kapsamda öğrenciler, “2025-2026 AÖL 2. dönem sınavı cevap anahtarına nereden bakılır, sonuçlar ne zaman duyurulacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen detaylar…

        AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde tamamlandı. AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları ise 18 Mart 2026 tarihinde yayınlandı.

        AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL 2. dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

        AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

        Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.

        AÖL SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ

        Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Acılı anne kalbine yenildi
        Acılı anne kalbine yenildi
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!