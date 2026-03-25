AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi: AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Kurumları’nın 2. dönem yazılı sınav maratonu 14-15 Mart tarihlerinde sona erdi. Üç oturum şeklinde düzenlenen sınavlarda, adaylara her oturum için 100 dakika süre verildi. Sınavların tamamlanmasının ardından soru ve cevapları erişime açıldı. Bu kapsamda öğrenciler, “2025-2026 AÖL 2. dönem sınavı cevap anahtarına nereden bakılır, sonuçlar ne zaman duyurulacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen detaylar…
AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde tamamlandı. AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları ise 18 Mart 2026 tarihinde yayınlandı.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecek.