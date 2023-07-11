AÖL 3. dönem sınav tarihi: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? Açık öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 23 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından gözler AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrildi. AÖL sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu ise 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman ve sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili MEB'den açıklama geldi. Habertürk Giriş: 11.07.2023 - 10:57 Güncelleme: 11.07.2023 - 10:57 facebook

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AÖL kayıt yenileme süreci sona erdi. Yaşanan gelişmenin ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru sorulurken 25 dakika süre verilmektedir. Açık Lise sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler için AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" İşte detaylar...

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AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Buna göre, 28 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları ise, 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.