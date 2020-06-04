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AÖL ders seçme ve sınav merkezi seçme nasıl yapılır? MEB 2020 AÖL 2. dönem sınavı ne zaman?

AÖL 2. dönem sınavı için ders seçme ve sınav merkezi seçme işlemi başladı. AÖL yani Açıköğretim Lisesi öğrencileri ders seçme sınav öncesinde bu işlemlerini tamamlamak zorunda. Peki AÖL 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL

AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? AÖL ders seçme ve sınav merkezi seçme nasıl yapılır? sorusu öğrencilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavı için hazırlıklar sürüyor. İşte MEB'in yaptığı açıklamaya göre AÖL 2. dönem sınavı hakkında detaylar...

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

MEB'ten yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.

AÖL DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ SEÇME NASIL YAPILIR?

MEB ders seçme ve sınav merkezi seçme işlemleri ile ilgili de "2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 - 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler. Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

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