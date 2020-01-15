2020 AÖL 2. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman sona erecek? Soruları milyonlarca öğrencinin merak konusu oldu. İkinci dönem eğitim ve öğretim hayatlarına devam etmek isteyen öğrenciler AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi yapmayı ihmal etmemelidir. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılıyor? Kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte, 2020 AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

2020 AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL öğrencileri kayıt yenileme işlemi için, yapmanız gereken tek şey, Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme ücreti, Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL AçıkÖğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini

yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait

olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

Kayıt yenileme sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

AÖL KAYIT YENİLEME SON BAŞVURU TARİHLERİ

MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimine göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.