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        Haberler Gündem AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2024 MEB ile Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman ve ücreti ne kadar?

        AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2024 Açık Lise 2. dönem kayıt yenilemen nasıl yapılır?

        AÖL kayıt yenileme süreci başladı. Kayıt işlemleri devam ederken "AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman?" sorusu araştırması sıklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzlar ile Açık Lise kayıt yenileme ücreti de belli oldu. İşte, 2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:31
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        AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının da açıklanmasıyla sıra kayıtlara geldi. MEB takvimi ile AÖL kayıt yenileme tarihleri netleşti ve kayıtlar başladı. Kayıt yenileme süreci sürerken öğrenciler için "AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya dair detaylar...

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        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

        MEB açık lise kayıt takvimini güncelledi. Bun göre e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

        Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri de 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

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        AÖL SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL’yi odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.

        Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

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        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

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        AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

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        Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır.

        Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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