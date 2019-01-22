AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? Soruları yanıt buldu. Öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemi yaptırmaları gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL bahar dönemi kayıt yenileme ücreti ne kadar? Kayıt yenileme ücreti nereye yatırılıyor? Gibi soruların ayrıntıları haberimizde..

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2019

AÖL öğrencileri 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 09 Ocak 2019 ila 6 Şubat 2019 tarihleri arasında kayıt yenileme yapmaları gerekiyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı



Programında Kayıt Yenileme Yaptırmak İsteyen Öğrenciler

(Batı Avrupa programı hariç); Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad),Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme ücreti, Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL AçıkÖğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL 2019 KAYIT YENİLEME KILAVU

KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİNİ NEREYE YATIRILIR?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini

yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait

olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

Kayıt yenileme sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.